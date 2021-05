BTS sigue marcando la pauta con "Butter"

BTS ganó el primer lugar con “Butter” en “Inkigayo” de SBS; mientras que el segundo lugar fue para “Dun Dun Dance” de Oh My Girl y el tercer lugar se lo llevó “Next Level” de Aespa. Inkigayo, también conocido como The Music Trend, es un programa de música en Corea del Sur perteneciente al canal SBS. Se emite los domingos a las 12:10 KST (hora local) desde el SBS Open Hall en Gangseo-gu, Seúl. El show cuenta con la participación de artistas musicales de la música pop surcoreana.