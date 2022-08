¿Cuántas veces me han matado?: Ana Gabriel tras noticia sobre su supuesta muerte

"Con que me mataron eh, otras vez, cuántas veces me han matado, y yo sigo trabajando con ustedes, para ustedes, y por ustedes, así es que no, no me he muerto, sigo vivita, estoy grabando un video y bueno, quería aprovechar para decirles que los quiero mucho y que prontito nos vamos a ver en cada país, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala...ustedes saben que voy con ese cariño y ese amor que les tengo, de verdad gracias, los quiero mucho, y aquí estoy, no duden, mientras que no salga de mí, yo sigo vivita, no hagan caso a las mentiras", expresó la intérprete de grandes éxitos como "Simplemente Amigos", "Tú lo Decidiste", "No te Hago Falta", "Quién Como Tú" y mucho más.

Concierto en Panamá

Su gira incluye a Panamá y su concierto se llevará a cabo el próximo sábado 17 de septiembre en las instalaciones de la Arena Roberto Durán.