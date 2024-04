Danilo Pérez recibe distinción por la Universidad de Harvard

Según explica la Oficina de las Artes de Harvard, este programa tiene varios objetivos como: "brindar una oportunidad a los estudiantes universitarios de trabajar directamente con el repertorio clásico y los maestros de esta forma de arte; honrar a los artistas que han hecho una contribución significativa a la música estadounidense; y aumentar el conocimiento público de la música del artista".

Figuras como Benny Carter, Roy Haynes, Joe Lovano, Dena DeRose, Fred Ho, Cassandra Wilson, Jeff "Tain" Watts, Angélique Kidjo y otros más han recibido esta distinción por parte de la Universidad de Harvard.

El nombre de Danilo Pérez no solo destaca como una de las figuras más importantes del jazz panameño, sino también como el líder y creador de la Fundación Danilo Pérez, la cual organiza el Panama Jazz Festival, que lleva 21 años de estarse realizando. Con el Panama Jazz Festival no sólo se destaca este género y a sus exponentes panameños, sino también que se convierte en una oportunidad para jóvenes músicos.

Danilo Pérez, quien ha sido Embajador de Buena Voluntad de la UNICEF, ha recibido múltiples premios por su trayectoria musical, entre ellos tres Grammy. Actualmente, el músico panameño se desempeña como Artista por la Paz de la UNESCO, Embajador Cultural en la República de Panamá, Fundador y Director Artístico del Festival de Jazz de Panamá y del Berklee Global Jazz Institute en el Berklee College of Music de Boston, según se destaca en su página oficial.

El reconocimiento de Danilo Pérez, por parte de la Universidad de Harvard, será el sábado 6 de abril en el Sanders Theatre.

