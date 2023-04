Elisama estrena "Kbron Olvidarte"

Con la compañía de un guitarrista, la panameña interpretó el sencillo, lo que generó diversas reacciones en los comentarios que se dejan ver en su post. Críticas a favor y otras en contra de su voz, lo cierto es que impresionó, ya que no suele cantar a capela en sus redes.

"...no digo que te he olvida'o, pero ya empiezo a sentirme bien... lo que avancé no sirvió pa' na', te vuelvo a ver, vuelvo a empezar, y ha sido muy kbron olvidarte, esto está kbron está muy difícil...ya no te pensaba, no te voy a mentir, pero te me apareces, ya no sé qué decir...", dice parte de la canción.