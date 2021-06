Erika Ender cuenta anécdotas de "Cinco Minutos", canción de su autoría y que grabó Gloria Trevi

"Esta canción fue un desahogo personal, yo siempre he dicho que la música tiene la ventaja de ayudarnos a expresarnos, a desahogarnos, este es uno de esos casos, remontamos al 2006, yo estaba pasando por una situación dolorosa, había terminado una relación y esa persona vino a querer a hablar conmigo y allí se me ocurrió una idea, te doy cinco minutos desahógate...escribí la idea, una partecita de la melodía, me suena el teléfono, me distraigo, me tocó salir y ahí se quedó...", expresó Ender.