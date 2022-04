Estefana inicia radiaciones en su lucha contra el cáncer de mama

"...Estoy en resistencia total, no me quiero hacer las radiaciones, pero sé que es lo más responsable...todavía no me recupero de lo que me hizo la quimio...aquí vamos, van a ser 15 radiaciones, una todos los días y gracias por acompañarme, y esperemos que esto acabe lo más pronto posible", expresó la intérprete.

El post se inundó rápidamente de buenos deseos para ella y mensajes para darle fuerzas en esta difícil batalla.