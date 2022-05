"Estoy bien", Marc Anthony tras accidente ocurrido en Panamá

En horas de la noche del miércoles 4 de mayo, los altoparlantes anunciaban que el cantante Marc Anthony había sufrido un accidente y que no podía presentarse ante los cientos de fanáticos que se encontraban en el Estadio Rommel Fernández en el ciudad de Panamá .

La desazón quedó entre los asistentes que esperaban ver a Marc Anthony luego tanta espera. Sin embargo, no fue posible debido al accidente, ya que los médicos que lo atendieron en Panamá dictaminaron su incapacidad para realizar la presentación.

En horas de la mañana, el intérprete de "Vivir mi vida" partió rumbo a la ciudad de Miami junto a su novia, la modelo Nadia Ferreira. Ya en suelo estadounidense sería atendido por especialistas para evaluar su condición de salud.

Mensaje de Marc Anthony tras accidente en Panamá

La empresa encargada del concierto de Marc Anthony en Panamá, Magic Dreamis, emitió un comunicado explicando la ocurrido la noche del 4 de mayo y además adelantó que el cantante utilizaría sus canales oficiales para referirse a la situación.

Hubo mucha expectativa hasta que en horas de la noche, Marc Anthony publicó un vídeo a través de sus redes sociales dando a conocer su estado de salud.

“Hola, mi gente… Para decirles que estoy en el proceso de recuperación… por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien... y me están cuidando, son cosas que pasan… Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa", fueron las primeras palabras del cantante en el vídeo.

https://twitter.com/MarcAnthony/status/1522372590416842752 A todos los que se han preocupado por mí les agradezco por sus buenos deseos, Bendiciones pic.twitter.com/RF4CSWoJZ0 — Marc Anthony (@MarcAnthony) May 6, 2022

Agregó Marc Anthony: "Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias… Que Dios me los bendiga. Por desearme lo mejor, voy a hacer todo lo posible por mejorar, regresaré pronto para cumplir mi palabra".

Previamente, en el comunicado de Magic Dreams se daba a conocer que ya se estaba trabajando con el equipo del artista para definir una nueva fecha para el espectáculo.