Iván Barrios lanza el videoclip del sencillo "Desde que te fuiste"

La pieza audiovisual de la canción, fue dirigida por Kaito Voloj; narra la historia de un hombre que tuvo una gran pérdida, por lo que no encuentra la salida para recuperarse de la tristeza.

Iván Barrios - Desde que te fuiste - Dir. Kaito Voloj

"Desde que te fuiste, el cielo se me puso gris; ya no hay acuarela de donde pintarte a ti; ya no hay melodías suaves para consolarme medido corazón, sin tus ojos café, ya no veo nada aquí...", dice parte de la canción, escrita por Gina Hernández y con co-autoría de Iván Barrios.