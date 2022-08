Japanese asegura que Dios lo está "levantando" y envía un mensaje de fe a sus fans

"El siervo Principal me sacó a dar una vuelta para ir al hospital, ya ustedes saben mi testimonio, Dios me está levantando de aquí en el nombre de Dios, Dios no usa pijama, arriba de Dios no vive nadie y crean en Dios", expresó Japa.

"Amigos en todo tiempo! Me alegro de ver cómo cada día, Dios hace su obra milagrosa en la vida de #Japanese Gracias Jesús. Deja tu oración", es el texto que acompaña el video en la mencionada red social de Principal, quien decidió apoyarlo en este proceso de terapia en el que se encuentra, para que así pronto pueda volver a caminar.