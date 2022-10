Japanese: "estaba muerto del cuello para abajo"

"...estaba en coma, dijeron que no iba a regresar, el doctor dijo eso, cuando yo estaba del otro lado, vi una luz de lejos y oí a mi esposa que decía Señor, las oraciones llegaron...estaba abajo y yo vi a mucha gente, vi a pastores, gente de la iglesia, y yo, Dios mío qué hace toda esta gente aquí, entonces dije Señor dame una oportunidad, yo voy a hacer las cosas como tú dices, sé que tal vez no he hecho las cosas como tienen que ser, así que él dijo, tú no eras el que decía que arriba de Dios no vive nadie y yo le dije, yo mismo soy, me dijo si tú tienes fe agárrate de mis pues, del clave, lo agarré...apenas le agarré el pie que él me sacó yo empecé a ver, a oír y empecé a hablar, en tres días...", expresó.

Asimismo, Japanese dijo que luego del derrame "estaba muerto del cuello para abajo" y que su fe lo ayudó a recuperar el movimiento de sus manos y sus pies, aunque en uno no tenga tanta movilidad.

Durante la entrevista, reveló que el doctor le dijo que no caminaría más, sin embargo; se muestra optimista porque puede sentarse y pararse con apoyo de alguien.

También contó lo difícil que ha sido trasladarse hasta el lugar donde recibe las terapias todos los días, ya que actualmente no tiene carro; y además, le envió un mensaje contundente a aquellas personas que piensan que él está bien.

"...lo difícil es tener un transporte, nadie quiere prestar su carro, porque mi carro yo lo vendí, así que para poder llegar allí, mi esposa hace lo posible, ella vende su comida, consigue su dinero... las personas piensas que yo estoy bien porque me ven con mi atuendo, pero estos atuendos son viejos, yo no he comprado nada...", manifestó.

Pero eso no es todo, el intérprete aseguró que a él no le interesa tener collares ni joyas, incluso, tampoco ropa.

"Si yo puedo salir encuero por la calle, desnudo yo salgo, yo no tengo nada, señores, no porque ustedes me ven así yo estoy bien, yo no camino, estoy tratando de moverme, yo no le estoy pidiendo donación a nadie, el que quiera ayudar en algo lo puede hacer...", aclaró.

Definitivamente, Japanese está seguro que Dios tiene un propósito para él y por eso se mantiene y se mantendrá, tal y como lo dijo en esta entrevista. "Dios me salvó la vida, soy católico y mi mujer es de la iglesia de Dios, todo la familia de mi esposa son evangélicos, yo voy a las dos iglesias, Dios tiene un propósito para mi, Dios está conmigo y está en mi corazón", expresó.

