Jennifer López sufrió un ataque de pánico a los 20 años por dormir tres horas

La cantante de 52 años, que pasa entre siete y nueve horas en la cama cada noche , habló sobre sus hábitos de sueño en su reciente boletín 'On The JLo', en el que admitió que no empezó a dar prioridad al sueño hasta después de un gran susto a finales de la década de los 90.



"Estaba sentada en una caravana y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme", recordó.



López dijo que estaba "completamente congelada" y que no sabía lo que estaba pasando.

"No podía ver con claridad, y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el término".

López explicó que estaba "aterrorizada" cuando su guardia de seguridad la llevó al médico. "Pensé que me estaba volviendo loca. Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca", dijo.



El médico de la cantante le dio algunos consejos que le cambiaron la vida, diciéndole que tenía que dormir de siete a nueve horas por noche, evitar el consumo de cafeína y compaginar el ejercicio con el trabajo.

"Me di cuenta de lo graves que podían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos y ahí empezó mi viaje hacia el bienestar", escribió López.

La estrella de 'Marry Me' también atribuye su aspecto que desafía a la edad, al abundante descanso, diciendo que "el sueño es para mí el secreto de belleza más subestimado que existe".



"Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva y más joven de lo que eras antes. A veces me despierto y digo: '¡Vaya! Acabo de perder 10 años de mi cara'. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer y se acumula con el tiempo".

FUENTE: RSS