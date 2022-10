Jhayco estrena "En La De Ella" junto a Feid y Sech

El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip que podremos ver en el canal de YouTube de Jhayco.

"Dicen que alcohol no arregla na tu toma El agua tampoco arregla na Ella es lo que quiere es jangueo Hasta que nos boten los feos Y hace tiempo Yo te tengo Boom boom en la mira blam blam Tu me dices para donde es que van y yo le llego Dime cuál es el plan, que no estamos para pasarla mal Dale no seas tímida rompe Con eso que tu invertiste tu mataste a la compe, De money tag así que dejen el fronte Está en la de ella así que sopórtenla...", dice parte del fragmento interpretado por el panameño Sech.

El intérprete, quien tenía mucho tiempo sin publicar nada en su cuenta de Instagram, posteó unas fotografías de la grabación del videoclip de este tema, invitando a sus fans a escucharlo.

En la plataforma de YouTube, a pocas horas del estreno, se posicionó como el #6 en tendencias de música.