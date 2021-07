Joey Montana escribe nuevo tema de española Lola Índigo junto a Tini y Belinda

"...esa niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas, ahora que estoy buena ahora sí dices oh nena, oh nena...yo sé que estoy más buena, deja el show...", dice parte de la canción, cuyo videoclip ya sobrepasa los 2 millones de visualizaciones.

El panameño Montana se encuentra en Brasil y al parecer trabajando en algo nuevo; recientemente estrenó el sencillo titulado "No es No", junto a Pitizion.