Joey Montana estrena "El Problema" junto a Barbel

Joey Montana, Barbel - EL PROBLEMA (Visualizer)

En el video, los artistas se van desplazando y van pasando los obstáculos para ir ganando puntos, conforme pasan, van apareciendo hombres y mujeres.

"Me voy antes que tú te vayas No te gané ni una pelea por eso que tienes todas las medallas A veces uno se tira de pecho Y si te rompen el cora No hay yeso y el problema no es eso ` El Problema es que entregamos tanto, Después que pecamos pa que pedir Perdón a los santos, ay no...", dice parte de la canción.

El lanzamiento oficial del tema se dio la noche de este jueves 8 de septiembre y mediante un Live, Montana se mostró feliz junto a Barbel, quien aseguró es "el nuevo talento del barrio" y agradeció a sus fans por el apoyo.

View this post on Instagram A post shared by Joey Montana (@joeymontana)

Cabe destacar que el EP del artista chiricano "PTY Refresh", consta de 5 canciones, "El Problema" es la primera en estrenar y los artistas panameños incluidos en el proyecto musical son: Barbel, Italian Somalí, Jorkan, El Zeta y El Tachi.