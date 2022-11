Joven le dedica una canción a Sech, sueña con trabajar con él

El tema habla sobre el sueño que tiene el joven de trabajar con el intérprete panameño y lograr la fama, a través de la música.

"Esta canción es para Sech. Dios te bendiga, gracias por motivarme, que todo es posible si uno se lo propone, aunque nadie crea en mi, en Dios yo puse toda mi fe, aunque varios me critiquen cada día lucharé, seguiré cantando aunque no haya pa' comer, mi novia me dejó por estar escribiendo en un papel, la música que pronto en un concierto cantaré, ya no tengo amigos sólo sueño en grande, pronto me verán con Sech, con él una música pronto sacaré, tengo fe que mis sueños los cumpliré, la música me salvó de los malos caminos, muchos a mi me olvidaron, pero sigo mi destino...", dice parte de la canción.

Luego que Sech escuchara el tema, lo compartió en su Instagram Stories con el siguiente mensaje: "Wow, escuché esto en un momento que lo necesitaba, gracias manin".