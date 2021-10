Mexicana Karol Sevilla estrena "Pase lo que Pase" junto a Joey Montana

Así es, el intérprete panameño no ha dejado de realizar colaboraciones y en esta oportunidad nos su talento en la música urbana con la también actriz, Karol Sevilla.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y también cuenta con un videoclip colgado en el canal de YouTube de la artista.

"Pero pase lo que pase La última noche que pasé contigo Yo era la buena de la clase Pero lo malo lo aprendí contigo Quiere que se repita La nena no se quita Me dice dale, dale dale! La pasamos chimbita Lo mismo en la playita Que el Dj no pare, pare, pare!", dice parte del sencillo.