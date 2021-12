Mr. Fox lanza "Disculpa" tras polémica generada en la Teletón 20-30 de Panamá

Producido por Golden House Récords y dirigido por Turox, la pieza audiovisual fue grabada desde el balcón de un apartamento al frente del mar, y luego veremos a Mr. Fox en diversos lugares mientras que trascurren los más de 3 minutos de canción.

El rap del intérprete, no sólo es para pedir disculpas al país por lo ocurrido, sino que también alza su voz en protesta de muchas situaciones que aquejan al país, tanto a nivel económico como social.

"...Yo soy el más malo del país, hay gente que me quiere ver morir, y yo digo cómo así...yo soy malo pero hay gente más mala que yo, como ese de Mr. Fox que cantó esa canción en la Teletón...quiero pedir disculpas a todos los niños, a todos los padres de familia, no me juzguen, no exageren, no sean doble moral que yo soy de Panamá igual que ustedes, disculpen, disculpen y disculpen, esta es mi mejor manera de pedir disculpas, haciendo lo que yo sé hacer, tirar plena...", dice parte de la canción.