Mr. Saik lleva a su esposa en moto taxi al salón de belleza y envía mensaje sobre el valor de la vida

"...La traje a consentirla, a darle su cariñito, su sorpresa...la vida es de momentos, hay momentos en la vida que uno tiene que divertirse y aprovecharlo que no todo el tiempo se puede, hay que ser feliz, vive feliz, yo siempre le digo que se goce la vida, que rico o pobre todos vamos pa'l mismo lugar, pa'l hueco, todos nos vamos a morir algún día, y el muerto no se lleva nada material, sino todo lo vivido, que me aproveche mientras yo esté vivo y que yo la aproveche a ella mientras esté viva, porque no sabemos cuál de los dos se va primero, es una ruleta rusa, así que si usted tiene su pareja, cuídela, ámela...", expresó el intérprete dominicano.