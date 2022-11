Nicky Jam contacta a Japanese y le asegura que lo ayudará

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkcIyuPIfJi%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Leavitt Eduardo Zambrano (@japanesepty)

En el video, se observan los audios que aparentemente el reguetonero estadounidense le envió al DM de su Instagram y Japanese decidió hacer un video y que todos sus seguidores supieran de esto.

"...yo no sé por qué no me había fijado que tuviste algo...dime qué fue lo que pasó hermano, cómo estás...tranquilo que yo te voy a ayudar, cuenta con mi ayuda mi corazón, que yo te ayudo papi...estoy ahorita mismo en una reunión, pero cuando salga te llamo...si no fuera a ayudarte no te decía nada", expresó Nicky Jam.

Japanese sufrió un derrame cerebral el pasado mes de mayo y desde entonces ha estado asistiendo a terapias y diversos tratamientos para volver a caminar, ya que luego de lo que vivió no ha podido hacerlo.

En varias entrevistas ha explicado que las terapias son costosas y que actualmente no cuenta con el dinero suficiente para poder costearlas, sin embargo; ha aclarado que no ha organizado, ni él ni su familia, ninguna actividad para recaudar fondos.