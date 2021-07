Nicky Jam a Ibai "Los panameños empezaron el movimiento"

"Yo estoy en esto cuando el reggaeton no existía, cuando no había la batería, cuando no había (sonido de un ritmo), cuando solamente había rap en español o dancehall, teníamos que usar pisas de los jamaiquinos para poder cantar reggae en español, que los que empezaron ese movimiento fueron los panameños y después nosotros los puertorriqueños la adoptamos y se convirtió en reggaeton"; relata Nicky Jam sobre el inicio del género.