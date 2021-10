Panameña Elisama, parte de importante campaña para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

"...Panamá está en Nueva York, y yo tengo a todas las gringas perreando en español...soy el orgullo de papi y mami, ya tengo el speach pa' cuando gane el Grammy, aquí hay de to', tengo de to', tú sólo pide y se consigue, la rumba buena, mucho sabor, no te duermas que esto sigue...", dice parte del fragmento interpretado por la intérprete panameña.

Elisama compartió en su cuenta de Instagram, las fotografías del proceso de maquillaje para participar en la campaña y además, en un video donde canta a capela, invita a todos a crear sus propios challengue con su remix.

Guaynaa, Its Mariah Baby, Adriel Favela, Esteman, Sky y Melania Luisa Marte, son los artistas que acompañan a Elisama en la importante campaña, la cual demuestra el poder de los latinos en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en los Estados Unidos; celebración que es considerada sumamente importante, ya que se evocan los logros, aportes y contribuciones de la presencia latina en este país, así como las primeras exploraciones de los españoles en el territorio de los Estados Unidos.

Aquí el video completo de la campaña "Somos Limitless";