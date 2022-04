Próximo estreno de Erika Ender, inspirado en tema de Julio Iglesias

JULIO IGLESIAS- ABRAZAME 1981

Además, reveló que para su próximo estreno, este miércoles 20 de abril, escogió esta canción por todo lo que significó en su momento para ella.

"...ese tipo de cosas que uno vive, así sean pequeñitas le marcan la vida a uno, es una de las razones por las que escogí esta canción, porque me tocaba profundo, porque estaba obsesionada con ella, porque hacía lo que fuera por escucharla, entonces hice un remix de todos lo que quería hacer, un poco de esas divas de Hollywood que admiraba desde chiquita, mezclada con la música big band que escuchaba en casa...es prácticamente la primera vez que estoy cantando canciones que no escribí, con otro look y hecho desde el fondo del corazón...", detalló.