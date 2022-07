Puertorriqueño Darell lanza tema "Dame Break" junto a Sech

Darell, Sech - Dame Break (Official Video)

"Chica, wow, tú rompiste to' los récord obliga'o. Por toa' las vece' que has llama'o y me has textea'o. Preguntando adónde estoy para'o. Tranquila, no te preocupe', que soy tuyo asegura'o. Tú siempre con tu tono malcria'o. Ante' yo era malo, pero, mami, yo he cambia'o. Un mujeriego, pero ya he modifica'o (Ah, ah). Todo un caballero con respeto y educa'o. Dame break, dame break...", dice parte del sencillo.

Cabe señalar que ambos artistas ya han realizado colaboraciones, como el hit de Sech titulado "Otro Trago", el cual supera las 632 millones de visualizaciones en YouTube.