"Quisiera estar en tarima cantando": Japanese

"...un poco de envidiosos que dicen que no estoy así...yo quisiera estar en tarima cantando, ahora mismo...pero me estoy recuperando, para ese poco de envidiosos que hablan tonterías, lo estoy tratando, me voy a recuperar en el nombre de Dios, Dios me va a ayudar...", expresó el intérprete, en un video que inicia bajándose de un carro y con mucho esfuerzo logra pararse para apoyarse en la andadera y dar unos pasos.