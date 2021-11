Residente estremece a Rubén Blades con emotivo mensaje en los Latin Grammy

Nadie en la música tiene tu obra literaria...Tus historias son de gente que existe, gente real, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Super Man vendan más que las de Ramiro. Gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí sólo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia... Nadie en la música tiene tu obra literaria...Tus historias son de gente que existe, gente real, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Super Man vendan más que las de Ramiro. Gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí sólo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia...

Expresó el intérprete, quien le pidió a Blades sostener la hoja donde estaba su escrito, ya que por los nervios y emoción estaba temblando.

Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde allí estabas tú, me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección...eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mi, gracias Rubén Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde allí estabas tú, me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección...eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mi, gracias Rubén

Manifestó Residente, tocando el alma de Rubén con sus palabras, a quien inmediatamente se le aguaron los ojos y luego se le quebró la voz.

https://twitter.com/LatinGRAMMYs/status/1461530912164884483 "Nadie en la música tiene tu obra literaria..." @Residente le dedica un emotivo mensaje a @RubenBlades Persona del Año 2021 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/aRFpN4embX — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

Sin duda, ha sido uno de los momentos más impactantes de la gala de premiación de la 22a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos, los cuales se llevan a cabo en el MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

Cabe destacar que el panameño Rubén Blades, es la "Persona del Año" de esta edición de los importantes premios y este miércoles recibió un merecido homenaje por parte de algunos colegas que interpretaron sus más icónicos temas.

Además, en la premiere de los premios, se alzó con un Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum de Salsa" con Salsa Plus.