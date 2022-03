Residente impacta con nuevo tema sobre la colonización

El videoclip de la canción muestra imágenes de la situación que se ha venido dando por años con los indígenas y la esclavitud; también las protestas en las calles de países como Venezuela y Colombia, que muestra los fallecidos tirados en el piso y la mala imagen que para el mundo representan los policías y la fuerza pública que asesinan a la población de estos países.

"Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos Aquí estamos pa' que te recuerdes, si quieres mi machete te muerde", dice una frase del tema, el cual mezcla la electrónica con el rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.

En esta nueva producción, acompañan al galardonado Residente, las gemelas Ibeyi: Naomi Díaz en la percusión y Lisa-Kaindé en los coros.

El videoclip, disponible en el canal de YouTube de Residente, fue dirigido por el francés Gregory Ohrel; en el mismo podremos ver la mezcla de forma simbólica de distintas culturas, niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global y colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas del primer mundo.

Sin duda, esta nueva canción de Residente es una protesta alta y clara por la situación social y política que se vive en América Latina y lo que ha generado las decisiones y las acciones de los Estados Unidos frente a diversas situaciones.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Residente - This is Not America (Official Video) ft. Ibeyi