Ricky Martin lanza nueva versión de Fuego de Noche, Nieve de Día

La canción fue estrenada la noche de este martes en todas las plataformas digitales.

Así nació la nueva versión de Fuego de Noche, Nieve de Día

“Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción, no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mí carrera y sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia", dijo Ricky Martín sobre cómo surgió la idea de una nueva versión de "Fuego de Noche, Nieve de Día".

Mientras que Christian Nodal comentó: “Esta colaboración junto al gran Ricky Martin significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky, así que cuando recibí la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido. Además, esta canción, ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky, muy chingón".

Ricky Martin, Christian Nodal - Fuego de Noche, Nieve de Día (Official Video)

El nuevo vídeo de "Fuego de Noche, Nieve de Día".

La nueva versión de "Fuego de Noche, Nieve de Día" fue lanzada junto con su vídeo, el cual fue filmado en el puerto de la ciudad de Miami y estuvo bajo la dirección de dirigido por el reconocido Carlos Pérez, director creativo de Elastic People.

A finales de agosto, Ricky Martin reveló la colaboración con Christian Nodal al publicar una fotografía juntos, que ahora se revela fue tomada mientras grababan este vídeo. "En Miami preparando algo que estoy seguro les emocionará", comentó en aquel momento. "Te quiero rey !! Gracias por hacerme parte de esto", fue la respuesta de Nodal, quien recientemente acaba de convertirse en papá junto a Cazzu.

Han pasado 27 años, desde que "Fuego de Noche, Nieve de Día" fue estrenada, una composición de K.C. Porter y co-escrito Luis Gómez Escolar y Draco Rosa.