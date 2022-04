Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, estrenaron la pieza audiovisual de su más reciente sencillo titulado " No Hay Tiempo Pa' Ta' Llorando" .

El sencillo ya se encuentra en todas las plataformas digitales y es escrita por Javier Pinilla.

"...la gente a mi me pregunta por qué yo vivo contenta, por qué yo la paso alegre, por qué nada me atormenta, y yo les respondo siempre el tiempo se va volando, aunque tenga mil problemas, no hay tiempo pa' ta' llorando...", dice parte de la canción.