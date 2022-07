Se viraliza video donde un chileno canta igual a Ricardo Montaner

Así es, durante su concierto vio que un hombre estaba intentando hablar y le dio la palabra, le preguntó qué hacía y él le dijo que era actor y que cantaba; Montaner, sin saber, le dijo que cantara cualquier canción que le gustara y al comenzar, el intérprete venezolano no lo podía creer, le dio un buen espacio para que cantara y luego lo felicitó.

"Tú tienes que ir al Festival de Viña sabes, te agradezco mucho, ojalá la gente sepa lo espontáneo que fue esto, no tenía ni la más mínima idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar...te felicito, pero al mismo tiempo yo quisiera agradecerte, porque honro el trabajo que ustedes hacen, la gente que adopta un personaje y lo hace de la manera en que tú lo hiciste...me encantó conocerte querido. Dios mio, cómo canta este tipo, no quiero más sorpresas...", expresó Montaner, y mientras, el chileno, de nombre Claudio Olate, lloraba de la emoción.

Aquí podremos ver el video completo:

