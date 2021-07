Sech deja sin palabras al hombre que lo ayudó cuando trabajada en las calles

"NO SOY DE ESTO PERO. Ya que les conté la primera parte de la historia les comparto la segunda, después de 5 años me lo encuentro y en mi corazón sentí que le debía esta a la persona que en algún momento me ayudo sin tener que hacerlo. Dios es bueno!", expresó Sech.

En el video, Sech habla con el señor por videollamada, le dice que lo ama mucho y que es lo menos que podía hacer, porque siempre estuvo allí cuando no tenía. El hombre, conmovido, le agradeció por este gran regalo.

El talento de Sech lo ha llevado muy lejos, hoy en día es uno de los cantantes más pegados del género urbano a nivel mundial; y eso no ha hecho que pierda su humildad, ya que siempre comparte con sus seguidores cuáles son sus raíces y de dónde viene con mucho orgullo. Con este gran gesto lo demuestra una vez más.