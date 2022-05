Sech publica su número de teléfono y revela fecha de estreno

El cantante panameño Sech hizo público su número telefónico, recibió un montón de llamadas y los fans no lo podían creer; en una de ellas reveló la fecha de estreno de su nueva producción titulada "El Bloke FM".

Y eso no es todo, algunas fans no lo podían creer, gritaban y le repetían que lo amaban; incluso, una le dijo que su álbum "42" le salvó la vida y la sacó de la depresión que estaba sufriendo. El cantante se sintió complacido y luego atendió una videollamada, la chica no dejaba de gritar, estaba sin palabras de tanta emoción.

Todo comenzó por un post en su cuenta de Instagram, en donde el artista se acerca a una especia de teléfono público bien colorido y recibe varias llamadas de fans pidiéndole que estrene música nueva; y él a todas, les responde "Ya pronto". Lo cierto es que el número publicado en ese post ha causado sensación y todo un revuelo, esperemos a este jueves, Sech seguramente nos sorprenderá.

Al parecer, este jueves el panameño lanzará el tema "Noche de Teteo", como parte de su nueva producción. ¡Amanecerá y veremos!