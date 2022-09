Sinclair lanza "Mala Suerte" junto a Flex

"Mala Suerte" cuenta con un videoclip. disponible en el canal de YouTube de Sinclair, el cual fue producido por Prisma by Luis Corro.

"...fueron tantas alegrías y tristezas, que me sentía atrapado como presa, no me quieres, ni me amas, ni me besas, lo siento ya tú no me tienes de cabeza...cuando te conocí me leí tu manuscrito, me enamoré de ti pero ya todo estaba escrito, hay mujeres que fallan, se pasan de la raya..." dice parte de la canción.

Sinclair X Flex - Mala Suerte

Flex, a través de su Instagram Stories, se encuentra en la provincia de Chiriquí junto a Sinclair, promocionando el nuevo tema en las emisoras de radio de la región.