Yael Danon lanza sencillo titulado "Don't Miss You At All"

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip disponible en el canal de YouTube de la artista.

La pieza audiovisual contó con la producción de Zvia Leibler y la dirección de Daniel Banfield.

"Últimamente es como si no pudiera recordar, Cualquier cosa de nuestro tiempo juntos, Supongo que cuando encuentres algo mejor, Es como si nunca hubieras estado allí...", dice parte del sencillo.

Yael Danon - Don’t Miss You At All (Official Music Video)