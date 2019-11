Nimay González • 6 Nov 2019 - 09:20 AM

El excandidato presidencial por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón, cuestionó este miércoles las reformas constitucionales, señalando en este momento la Asamblea Nacional no tiene la capacidad de aprobar la reforma que se requiere.

Publicidad

"Era evidente y lo dijimos desde la campaña, que la Asamblea Nacional tal como está conformada hoy en día era incapaz de hacer los debates y aprobar una reforma que respondiera a las necesidades del país", expresó Blandón en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Indicó que esto ocurre a pesar de que más de la mitad de los diputados son nuevos, debido a que "han caído en los mismos vicios del pasado porque es la misma Asamblea conformada de la misma forma aunque con caras distintas".

Agregó que ante la crisis institucional que vive actualmente el país se deben hacer cambios integrales a la Constitución Política de la República de Panamá, y no únicamente a temas relacionados con el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional.

"Hay muchas otras cosas que revisar y cambiar dentro de la Constitución… es evidente para todos que el país está en una crisis institucional, que el problema no eran los diputados que estaban antes, y no quiero decir que individualmente eran las grandes personas, pero es que el problema es más profundo que quiénes están transitoriamente en el cargo de diputado, el problema es con el diseño de la Asamblea, con el equilibrio de poderes dentro del país y eso no va a cambiar si no se cambia la Constitución de manera integral", enfatizó.

Añadió que el establecimiento de una mesa de diálogo debe estar enfocada en el cambio constitucional abierto a la posibilidad a otras alternativa y no únicamente para hablar de la reforma a través de la Constitución.

"El diálogo tiene que incluir las posibilidades de que en vez de ir por una reforma a través de la Asamblea vayamos por una Asamblea Constituyente, entonces estaríamos hablando de diálogo y a mi me parece que si nosotros no abrimos un diálogo bajo esos parámetros en realidad no es diálogo porque es querer encerrar a la gente a hablar lo que el Ejecutivo quiere que pase, no realmente a abrir todas las posibilidades", señaló.