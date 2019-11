Nimay González • 6 Nov 2019 - 10:59 AM

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, aclaró que se mantienen atendiendo los casos de estudiantes que no han recibido el pago de sus becas.

“Nosotros hemos hecho un rastreo que pasó para ver la cantidad de estudiantes que se encontraban todavía en los pagos, nosotros comenzamos el pago de la Beca Universal el 23 de octubre, eso se hizo extensivo durante toda esa semana y la semana siguiente y al final del viernes (1 de noviembre) hicimos el rastreo”, señaló Meneses en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió que estos casos ocurren debido a que algunos centros estudiantiles a nivel nacional no suben la información de los estudiantes a tiempo, aunque destacó que este este trimestre la información fue subida temprano por aproximadamente 90% de las escuelas. Además en las áreas comarcales ocurre que los padres de familia no matriculan a los estudiantes tarde lo que ocasiona que el Ifarhu no cuente con la información de los mismos.

La aclaración es hecha por Meneses, luego de que circulara en redes sociales un vídeo en el que la estudiante Brenda Bernal de la Escuela de Peña Prieta indicó que pese a haber obtenido la calificación más alta en ese plantel escolar, no ha recibido el pago de la beca.

“No solamente hemos analizado el tema de la niña brenda, sino también otros de otros estudiantes, de hecho el día viernes se hizo el pago a 6 mil estudiantes más a los que no se les había pagado también por la falta de información.. pero a todos esos estudiantes ya se les ha ido generando los pagos”, expresó.

Agregó que los estudiantes que cobran por ACH deben estar recibiendo sus pagos entre este miércoles y jueves, sin embargo el proceso en los casos de estudiantes que cobran por cheque demora un poco más, por lo que se espera que reciban el beneficio la próxima semana. Además se establecerá una fecha de reprogramación para quienes no pudieron hacer el cobro en la fecha indicada anteriormente.