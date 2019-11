Odalis Núñez • 7 Nov 2019 - 07:56 PM

Desde China el expresidente panameño, Juan Carlos Varela en entrevista exclusiva a Telemetro Reporta informó que una vez regrese a "Panamá el próximo martes 12 de noviembre" evaluará todas las alternativas para interponer recursos legales por la supuesta interceptación "directa" de comunicaciones y manipulación de información.

Esto, tras la publicación de conversaciones extraídas supuestamente de un celular extraviado y publicadas una página web, Varelaleaks.com.

Varela a través de una llamada telefónica dijo que “aquí lo más importante es la violación a la privacidad, así como he visto textos correctos hay textos incorrectos...les aseguro que como Presidente en mi vida no he cruzado con cuentas en Suiza, España, ni en Andorra y muchas conversaciones han sido manipuladas para desviar el objetivo de defender el Estado”.

Reiteró que la filtración de estas "conversaciones algunas alteradas" son orquestadas por una “organización delincuencial” utilizando el equipo de interceptación telefónica Pegasus, adquirido durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrentó hace unos meses un juicio oral por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

"Quieren desviar la atención de los nuevos casos de corrupción y debilitar el Ministerio Público que es quien realiza las investigaciones, ahora estamos en el tema que si yo dije o no dije, pero ¿dónde están los 84 millones del pueblo panameño?, preguntó Varela.

Sobre las conversaciones con la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, el exmandatario panameño expresó que solo brindó un acompañamiento ya que Porcell “ha hecho una lucha contra la corrupción inédita ha tomado decisiones duras ... yo nunca crucé la línea, si llega algún tipo de prueba contra mí, aunque la amistad se mantenga, la ley se impondrá", por lo cual considera que ella no debe separarse del cargo.

Varela retó a que los investiguen ya que que siempre respetó la separación de poderes, aunque ahora está “pagando las consecuencias de sus decisiones. Hoy en día jueces, diputados, todos pueden verse en dónde está Juan Carlos Varela, todos pueden ser pinchados”.

Al ser consultado sobre el caso Odebrecht, el expresidente panameño respondió, lo principal que tiene que hacer el país es pedir al sistema judicial que permita que continúen la investigación “la donación política queda en el pueblo, mientras que un soborno en cuentas bancarias en Andorra o Suiza”.

Entre la información publicada aparecen supuestas conversaciones vía Whatsapp entre los años 2017 - 2018 que el expresidente Varela sostuvo con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, el contralor de la República, Federico Humbert, su hermano el exdiputado José Luis Varela, Jaime Laso ligado al caso Odebrecht, empresarios, directores de medios y asesores.