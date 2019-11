Teiga Castrellón • 16 Nov 2019 - 12:08 PM

El presidente Laurentino Cortizo manifestó, en el marco de la inauguración de la nueva Policlínica de la Caja del Seguro Social de Chitré, que se sentía tranquilo sobre el proceso que se llevaba para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Estas declaraciones se dan luego de las filtraciones de los Varela Leaks, en las que supuestamente dueños de firmas de abogados le recomendaban al exmandatario Juan Carlos Varela, colocar a litigantes de sus bufetes como magistrados.

"Esa es una frase bien importante en este momento, 'cuidado con lo que haga el juez y justo' y yo me refiero a esa frase porque voy a tener la oportunidad, el privilegio de designar muy pronto a tres magistrados de la Corte Suprema y a seis suplentes a magistrados. Y no solamente eso, a Procurador y suplente de procurador; y se los digo con tranquilidad, porque me siento tranquilo con el proceso que hemos estado utilizando para dentro de una semana anunciarle al país quiénes son los designados por el presidente Cortizo", expresó el mandatario.

“La decisión la va a hacer Nito Cortizo, y créanme que me voy a sentir muy tranquilo. Va a ser una buena decisión”, destacó el presidente.

Cortizo aseguró que con sus designaciones enviará un mensaje alto y claro, ya que destacó que nadie está por encima del país.

"Ningún interés partidista ni económico puede estar por encima de los intereses del país", enfatizó.

El presidente le indicó al país que puede estar tranquilo porque las cosas se están haciendo bien, es más, aseguró que la mayoría del listado de 32 aspirantes a magistrados no los conoce y no ha conversado con ellos.

Por otro lado, el mandatario aseguró que el proceso de elección no terminó con la entrega del listado de 32 aspirantes que le envió la Comisión Especial del Pacto de Estado, pues agregó que cada uno de estos postulados ha sido sometido a entrevistas rigurosas.