Aduanas retiene a pasajera por no declarar más de B/. 10,000

La Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención de una pasajera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de detectarse que transportaba dinero en efectivo sin la debida declaración.

La viajera, procedente de Lima, fue interceptada durante los controles rutinarios realizados por las autoridades. Durante la verificación, funcionarios aduaneros confirmaron que la pasajera mantenía un total de: B/. 11,600 en efectivo

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Esta cifra supera el límite de B/.10,000, monto que debe ser obligatoriamente declarado al ingresar al país. Además, según el informe oficial, la persona no pudo justificar documentalmente el origen del dinero, lo que generó la retención inmediata.

¿Qué establece la normativa según Aduanas?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038986444409094195?s=20&partner=&hide_thread=false Una pasajera procedente de Lima, Perú, fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras no declarar una suma superior a los B/.10,000.



Durante la verificación realizada por autoridades aduaneras, se comprobó que mantenía un total de B/.11,600, monto superior al… pic.twitter.com/jIZjGndkP4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 31, 2026

Las autoridades recuerdan que todo viajero que ingrese o salga del país con más de B/.10,000 en efectivo o su equivalente debe:

Declararlo ante Aduanas

Presentar documentación que respalde su origen

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en retenciones, investigaciones y posibles sanciones.

Caso en manos de las autoridades

El hecho fue remitido a las instancias competentes para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las acciones legales a seguir.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró el llamado a los viajeros a cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes en los puntos de control.

Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de declarar correctamente el dinero en efectivo al ingresar a Panamá. Las autoridades mantienen estrictos controles en el aeropuerto para garantizar la transparencia y legalidad de las transacciones.