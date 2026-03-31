Aduanas retiene a pasajera por no declarar más de B/. 10,000

La Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención de una pasajera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de detectarse que transportaba dinero en efectivo sin la debida declaración.
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Esta cifra supera el límite de B/.10,000, monto que debe ser obligatoriamente declarado al ingresar al país. Además, según el informe oficial, la persona no pudo justificar documentalmente el origen del dinero, lo que generó la retención inmediata.
¿Qué establece la normativa según Aduanas?
Las autoridades recuerdan que todo viajero que ingrese o salga del país con más de B/.10,000 en efectivo o su equivalente debe:
- Declararlo ante Aduanas
- Presentar documentación que respalde su origen
El incumplimiento de esta normativa puede derivar en retenciones, investigaciones y posibles sanciones.
Caso en manos de las autoridades
El hecho fue remitido a las instancias competentes para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las acciones legales a seguir.
La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró el llamado a los viajeros a cumplir con los requisitos establecidos para evitar inconvenientes en los puntos de control.
Este caso vuelve a poner en evidencia la importancia de declarar correctamente el dinero en efectivo al ingresar a Panamá. Las autoridades mantienen estrictos controles en el aeropuerto para garantizar la transparencia y legalidad de las transacciones.