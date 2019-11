Nimay González • 17 Nov 2019 - 04:09 PM

El corregimiento de Puerto Caimito, en el distrito de La Chorrera, celebró este domingo sus 110 años de fundación.

En el marco de esta celebración Mariano Rivera fue homenajeado como el abanderado de la fecha, y recibió el Pabellón Nacional que fue entregado por la ministra de Salud Rosario Turner.

Es un privilegio acompañar a nuestro orgullo nacional Mariano Rivera, en el desfile de fundación de su tierra Puerto Caimito. Ese pescador que con mucho esfuerzo ha dejado nuestra bandera panameña muy en alto. #VivaPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/2bv5z8eKIj — José Gabriel Carrizo (@gabycarrizoj) 17 de noviembre de 2019

Cabe resaltar que Rivera quien es considerado el mejor cerrador de todos los tiempos en las Grandes Ligas e inducido al Salón de la Fama del béisbol estadounidense en julio pasado, es oriundo de esa región del país.

El exgrandes ligas expresó unas palabras de agradecimiento por este reconocimiento y contó algunas de las anécdotas sobre su niñez en Puerto Caimito.

"Simplemente le quiero dar gracias a Dios porque me permitió nacer en este hermoso pueblo, me formé, hice travesuras, sí muchas, pero muy contento que si tuviera la oportunidad de nacer nuevamente le diría al señor que me permitiera nacer nuevamente aquí en Puerto Caimito porque es una tierra de campeones, tierra de gente buena, trabajadora, humilde, de buen corazón", manifestó Rivera.

Como parte de la celebración fue interpretada una décima, se hizo entrega de un reconocimiento a los hijos meritorios, y finalmente, tras la entonación del Himno Nacional, se dio paso a los desfiles cívicos en las principales calles del corregimiento.

Participaron de las actividades el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Grabriel Carrizo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, y las autoridades locales.