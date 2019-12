Catherine E. Perea • 2 Dic 2019 - 10:23 AM

Una delegación panameña exigió ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Paris que se reconozcan los avances del país en materia de transparencia fiscal.

La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, quien formó parte de esta delegación, dijo en declaraciones a Telemetro Reporta, que sacar a Panamá de las listas negras de paraísos fiscales no será una tarea fácil, pero enfatizó que los organismos internacionales deben reconocer los avances que se han logrado y a nivel interno cumplir con las leyes.

Mouynes indicó que el escándalo de los Panama Papers tuvo un impacto negativo “salvaje” en las inversiones, afectando directamente el empleo en el país.

“Algún escándalo que en su momento debió ser aclarado, y tenemos que ser claros, en los foros tienen que reconocerlo Panama Papers las sociedades no eran panameñas, los clientes finales no eran, los bancos no eran panameños, tenemos que decirlo y luego pasar la página”, sostuvo la ministra Mouynes.

Consideró que las evaluaciones deben manejarse de manera justa y no de forma mediática para luego dar una calificación.

Actualmente, señaló, la Cancillería panameña promueve el plan Misión Panamá, una estrategia para comenzar a recuperar la imagen a nivel internacional.

Ya organismos como la OCDE y GAFI dieron sus evaluaciones, sin embargo la viceministra indicó que están considerando una evaluación técnica sin calificación pero que demuestre los progresos

En 2016, Francia incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales tras el escándalos de los Panama Papers.

Recientemente, la OCDE consideró que Panamá respeta solo parcialmente las normas internacionales, evaluación insuficiente para Francia y la Comisión Europea.

En tanto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó que Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, pero debe hacer más esfuerzos para salir de su lista gris.