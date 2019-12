Nimay González • 3 Dic 2019 - 10:12 AM

Durante una audiencia intermedia desarrollada este martes contra el padres David Cosca por supuesto encubrimiento, una Juez de Garantías dictó el sobreseimiento definitivo del caso.

Esto a solicitud del Ministerio Público, que argumentó que no se encontraron los elementos para acusar o tomar otra decisión en este caso.

Ante esta decisión el Cosca manifestó tener la conciencia tranquila, y que regresará a la iglesia sirviendo con más humildad al pueblo panameño tras haber estado un año y medio de haber estado suspendido del cargo de párroco.

“La noticia es maravillosa, fui sobreseído, que no tengo nada que ver, pero hay otra cosa más bonita, que el hermano de la víctima, el hermano del occiso me mandó a decir que me quiere mucho, yo siempre los he querido a todos, nunca he tenido nada en contra de nadie, señores Dios venció”, expresó Cosca a su salida del las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora.

Este caso se deriva del delito de homicidio agravado ocurrido el 7 de julio de 2018 en un hotel de la localidad, en perjuicio de Eduardo Calderón.

Por su parte la abogada Sarai Blaisdell, representante legal de Valentín Calderón quien encontró ensangrentado y en el suelo del hotel a Eduardo Calderón, cuestionó esta decisión.

“Aquí hay becerro de oro, definitivamente no hay ningún tipo de sorpresa, lo sabíamos de antemano, y sin embargo Valentín Calderón, el buen samaritano queda bajo la ruptura procesal del Ministerio Público, ojalá el Ministerio Público siga sobreseyendo a todos pobres de este país que a veces no tienen ni siquiera el indicó mínimo”, indicó Blaisdell.

La diligencia de este martes se llevó a cabo luego de que juez de garantías, Adrián Hernández, admitió el pasado 20 de junio la imputación de los cargos contra el sacerdote de 70 años por el supuesto delito de encubrimiento.

Cabe mencionar que por este crimen ya fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de prisión Hidadi Saavedra como el autor del hecho.

Más temprano el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, reiteró que Cosca se mantenía suspendido de celebrar públicamente y que de salir todo bien él seguirá normalmente ejerciendo sus funciones.