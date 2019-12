Nimay González • 4 Dic 2019 - 01:29 PM

Los familiares de una menor de 9 años de edad denuncian que la niña presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de una persona que se hacía pasar como pastor de la iglesia evangélica.

Según indican, el supuesto abuso registrado en el distrito de La Chorrera, fue realizado por el sujeto desde que la pequeña tenía 7 años de edad.

“La niña me dice llorando que él le dijo que se quitara la ropa y que le frotó su miembro encima de su panti y que varias veces a ella le tocaba sus partes encima de la ropa, no se imaginan la rabia y el coraje que me dio en el momento”, detalló uno de los familiares.

Añadió que procedió a contarle la situación a los vecino debido a que en el lugar hay varios niños que podrían estar expuestos a esta misma situación.

“Él siempre se rodea de niños, él se gana la confianza de quien sea, en otra calle se ganó la confianza de una señora e incluso hizo que despidieran a la niñera para él cuidar a los niños”, manifestó.

Agregó que a pesar de haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público, el agresor aún continúa en libertad, ante lo cual decidieron mudarse de barriada pese a los pocos recursos con los que cuentan, para no tener que enfrentar esa persona.