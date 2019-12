Nimay González • 6 Dic 2019 - 08:15 AM

En medio de sentimientos de sorpresa emoción y alegría, Ernestina Martínez, Cándida Martínez y Ananías Martínez, tres hermanas que tenían más de 40 años de estar separadas volvieron a encontrarse este viernes.

El reencuentro fue hecho realidad con la ayuda del equipo de Telemetro Reporta y el apoyo de la Zona Policial de Chepo, que tras una exhaustiva investigación desarrollada durante tres meses logró ubicar a Ananías en el sector de Juan Gil, ubicado en La Mesa de San Martín, en Panamá Este.

La investigación inició, luego de que el hijo de Ernestina se comunicó con Telemetro Reporta indicando que quería darle un regalo a su mamá, lo cual consistía en la localización de su tía Ananías, para que se reencontraran.

Fue así como luego de lograr la ubicación se organizó el reencuentro de las tres hermanas, que no se veían desde que Ananías se marchó de Coclé hacia ciudad de Panamá para trabajar.

“Realmente para mí fue una sorpresa y saber que estas bien para mí es de gozo, de alegría, Dios siempre está, siempre confiamos en Dios, que lastima que no estén mis otros hermanos, me hubiera gustado que también ellos estuvieran, porque mi otra hermana mayor siempre a anhelado también verte”, expresó Ernestina.

Asimismo Ananías manifestó sentirse “alegre y contenta porque ya saben de mí y yo de ella y me siento muy feliz con ellas aquí cerquita de mi, lastima que me faltan dos hijos que no pudieron venir hoy para que las conocieran”.