Odalis Núñez • 16 Dic 2019 - 08:48 PM

La Policía Nacional (PN) lamentó que las declaraciones ofrecidas por el director de esa institución, Jorge Miranda en una entrevista sobre la violencia contra la mujer fueran “malinterpretadas y causarán molestia en un tema que nos afecta como sociedad”.

Este pronunciamiento se da luego que Miranda al ser consultado sobre las investigaciones del asesinato de una mujer en Santa Rita de Pacora, expresará que “hay que saber escoger la pareja, no todo es la parte física y el bienestar que me pueda traer, hay que conocer a la persona con la que uno se relaciona, a objeto de no verse en una situación como la que hemos visto en las últimas semanas”.

A través de un comunicado, la Policía aclaró que “como institución responsable, nos hacemos eco del derecho y respeto a la vida e integridad de todas las mujeres, y en ningún momento nuestra intención es juzgar ni revictimizar a las personas afectadas”.

Expresaron que la entidad se ha constituido en el principal colaborador para fortalecer las estrategias e iniciativas existentes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales enfocadas en la prevención de la violencia doméstica y de género, además la atención a las víctimas.

La Policía Nacional informó que próximamente reforzarán con más personal y recurso al Servicio Policial Especializado en la atención de la violencia de género y violencia doméstica.

Las declaraciones del director general se dieron ayer domingo 15 de diciembre, durante la XXV carrera “subteniente Rolando Martínez.