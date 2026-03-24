Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 10:28

Inician trabajos en la potabilizadora de Chilibre tras falla en estación de bombeo

El IDAAN informó que la planta potabilizadora de Chilibre está operando al 90% de su capacidad mientras se completan los trabajos.

IDAAN inicia trabajos en la potabilizadora de Chilibre.

IDAAN inicia trabajos en la potabilizadora de Chilibre.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo técnico inició la reparación del motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre.

Debido a estas labores, la bomba fue sacada de operación, lo que mantiene a la planta operando al 90% de su capacidad mientras se completan los trabajos.

Le podría interesar: IDAAN anuncia calendario de trabajos del 24 al 29 de marzo en varias provincias

IDAAN: afectaciones en el suministro

El IDAAN advirtió que, durante el periodo de reparación, se podrá registrar baja presión o falta de agua potable, especialmente en los puntos altos y sectores alejados de la red de distribución en los distritos de Panamá y San Miguelito.

La institución recomienda a la población de estas áreas tomar las previsiones necesarias y hacer un uso racional del agua hasta que se normalice el sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036455093273289062&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Teletrabajo en Panamá: diputados proponen 2 días a la semana por alza del combustible

Semana Santa en Panamá: día en que no se trabaja ni se puede vender alcohol

Aprehenden a un hombre vinculado a explotación sexual de menores de edad

Recomendadas

Más Noticias