Nimay González • 23 Dic 2019 - 07:31 PM

Los ministros de Estado aprobaron este lunes durante la reunión del Consejo de Gabinete, varias resoluciones y decretos, relacionados con el arancel nacional de importación, el retiro del proyecto de Reformas Constitucionales, el Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y la compra de uniformes y útiles escolares como parte del Plan Colmena.

En ese sentido, el Gabinete aprobó la Resolución N° 145 que aprueban la celebración, mediante procedimiento excepcional, del contrato a suscribirse entre el Ministerio de Educación y la empresa Tejidos y Confecciones, S.A., por la suma B/. 12,192.000.00 para la adquisición de uniformes escolares; y la Resolución N° 146 para la suscripción del contrato con la empresa Ideo Group, S.A., por un monto de B/.4,000,155.00 para la adquisición de kits de útiles escolares para el Año Lectivo 2020

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, resaltó que esto beneficiará a 300 mil estudiantes de más de 1,796 centros escolares del país ubicados en los 300 corregimientos más pobres del país incluidos en el Plan Colmena, los cuales recibirán dos pantalones en el caso de los niños o dos faldas en el caso de las niñas, tres camisas, tres pares de medias, un uniforme completo de gimnasia y un par de zapatos.

Asimismo, a cada estudiante se le dotará además de una mochila con 4 cuadernos de raya ancha con 100 páginas cada uno, 2 lápices, un sacapuntas con tapa y contenedor, un bolígrafo de tinta azul, un bolígrafo de tinta negra, una goma escolar, una regla de 30 centímetros, un borrador blanco, un cuaderno de 100 páginas para dibujo y un capote.

Por otro lado, el Consejo de Gabinete aprobó un Proyecto de Decreto de Gabinete, por el cual se modifica el Arancel Nacional de Importación, como parte de las recomendaciones contempladas en el Plan de Acción para la Mejora de la Salud que ha colocado el impuesto selectivo a las bebidas azucaradas para promover un estilo de vida saludable, con lo cual se promueve el consumo de productos saludables que generan un desarrollo saludable, como parte de la responsabilidad de velar por la salud de todos los panameños.

Además, se aprobó la Resolución de Gabinete N° 143 que propone a la Asamblea Nacional el retiro del proyecto de Acto Constitucional en debate y autoriza al Ministro de la Presidencia para hacer la comunicación correspondiente; así como la Resolución de Gabinete N° 144 que modifica el Numeral 2 del Artículo 1 de la Resolución de Gabinete No. 146 de 27 de noviembre de 2017, que a su vez modificó la Resolución de Gabinete No. 60 de 23 de junio de 2015, y la Resolución de Gabinete No. 87 de 28 de junio de 2016, para extender el plazo de la vigencia del Fondo Tarifario de Occidente (FTO) al 31 de diciembre de 2020.

También se avaló el Decreto de Gabinete N° 34 que autoriza a la República de Panamá, representada por el ministerio de economía y finanzas, a asumir y cancelar el pago de obligaciones derivadas del contrato de préstamo entre fundación amador y banco nacional de panamá (bnp), por un monto de hasta sesenta y tres millones de dólares de los estados unidos de américa con 00/100 (us$63,000,000.00)