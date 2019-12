Teiga Castrellón • 30 Dic 2019 - 03:19 PM

La Embajada de los Estados Unidos en Panamá anunció que los profesores universitarios en aplicar al programa de intercambio SUSI (Study of the U.S. Institutes) en la Elaboración de Políticas de Seguridad tendrán hasta este 3 de enero del 2020, como fecha tope, para participar de estas cinco semanas 100% pagas a EEUU.

Indica la Embajada que esta es una iniciativa educacional del gobierno de los Estados Unido a través del Buró de Asuntos Culturales y Educativos (ECA) del Departamento de Estado, cuyo objetivo es proporcionarles a los candidatos la oportunidad para enriquecer y profundizar su conocimiento en una de las siguientes áreas: Cultura y Sociedad de los EEUU, Periodismo y Medios; Pluralidad Religiosa en los EEUU; Economía y Negocios Estadounidense, Política Extranjera Estadounidense; y Juventud, Desarrollo Profesional y Reducción de la Falta de Competencias.

La beca es completa y 100% pagada; y los cursos iniciarán después de junio de 2020.

Entre los requisitos solicitados para aplicar a esta beca están:

Ser ciudadano panameño y residente en el país.⁣

Los participantes deben tener planes firmes para mejorar, actualizar o desarrollar cursos y / o materiales educativos con enfoque o componente de estudios de EEUU y académicos y profesionales altamente motivados y experimentados, generalmente de instituciones de educación superior u organizaciones enfocadas en la investigación.

Graduarse y tener un conocimiento sustancial del área temática o un campo relacionado.

Candidatos a mitad de carrera entre las edades de 30-50.

Tener experiencia previa limitada o nula en los Estados Unidos.

Hablar inglés fluido.

Los participantes estarán cubiertos por la cobertura de Beneficios de Salud del Departamento de Estado durante la duración del programa. Las condiciones preexistentes no están cubiertas.

Para más información los interesados pueden consultar llamando al 317-5459 o 317-5196 o escribiendo a pancultural@state.gov.