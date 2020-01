Teiga Castrellón • 3 Ene 2020 - 01:22 PM

Tras el fallo emanado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se declara nula la prohibición del pago en efectivo al servicio que ofrecen las plataformas tecnológicas de transporte por considerarse ilegales, el abogado Jaime Raúl Molina, de la Asociación de Consumidores y quien interpuso la demanda en el 2017. manifestó que se ha hecho justicia.

Y es que el abogado señaló que el pago a través de las tarjetas de créditos o débito para costear este servicio era inviable para los panameños y señaló que los artículos 1, 2, 3, 6 y 16 del Decreto 331, eran discriminatorios.

"El eje del consumidor es tener más opciones no tener menos opciones... usted quiere tener más, mientras más opciones haya de variantes de precios, de calidad, de colores... mejor está usted", explicó Molina.

El abogado añadió que el fallo ahora le permitirá a estas plataformas ofrecer el servicio a nivel nacional, pues el artículo 6 contemplaba que solo se podía dar en Panamá, Colón y Panamá Oeste, y con este se discriminaba a los usuarios del resto del país.

Cabe señalar que el fallo no le cayó muy bien a los transportistas selectivos y es que el dirigente Rafael Reyes indicó que tomarán acciones de calles y legales contra esta decisión, además destacó que al ser 80 mil taxistas a nivel nacional no se quedarán de brazos cruzados, pues pagan impuestos y cumplen con las responsabilidades que les exige la ley, por lo que no consideran el fallo justo.

"Este tipo de fallo es ácido y cae con mucha amargura en el hígado de nosotros como profesionales que hacemos todo para cumplir con los requisitos e inspecciones", concluyó Reyes.