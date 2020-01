View this post on Instagram

El Colegio Nacional de Abogados informa que ha sufrido un hurto agravado sus instalaciones a primeras horas del 8 de enero del presente año. Damos a conocer las imágenes del sujeto que ingresó a las instalaciones de tal forma que la ciudadanía ayude en la identificación de este sujeto para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. El Colegio Nacional de Abogados ha solicitado a la Policía Nacional mayor seguridad y protección en el área alrededor de sus instalaciones.