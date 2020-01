Linda Batista • 8 Ene 2020 - 04:45 PM

El Ministro de Seguridad, Rolando Mirones, se reunió este miércoles con el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, para “establecer los puentes de trabajo y comunicación” entre ambas instituciones.

De acuerdo con Mirones, se trata de la primera reunión formal e institucional para “estar alineados y en armónica colaboración en beneficio del ciudadano”.

En el encuentro se acordó realizar reuniones periódicas entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, en los que participen fiscales superiores, el director de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.

“Si un ciudadano es afectado por un delito, la Policía debe hacer su trabajo y el Ministerio Público debe hacer su parte y que el Órgano Judicial haga su parte”, indicó.

Luego de la reunión con el Procurador de la Nación, el ministro @RolandoMirones, señaló en la reunión se habló sobre la iniciativa que debe tener la DIJ al momento de realizar las investigaciones y sobre la frecuencia de los operativos antipandillas. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/9cqgJ7GHUO — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) 8 de enero de 2020

Dijo que si a los delincuentes los capturan, debe haber alguien que los juzgue y debe haber una condena. “Porque a nosotros de nada nos sirve agarrar gente, investigar gente pero que no se les dé condena. En este país no hay certeza del castigo para quienes delinquen y eso los incentiva a seguir cometiendo delitos”, señaló.

“No podemos ir al Órgano Judicial con investigaciones que no les sirvan a los jueces para imponer condenas. No puede ser qe haya situaciones donde una persona intenta matar a otra y como no lo logró va la justicia de paz, eso nos ha pasado... allí hay homicidio en grado de tentativa”, enfatizó.

Sostuvo que el problema de fondo en el país, es un problema de coordinación entre los órganos del Estado.

“Había una serie de controles entre el Ministerio Público y la Policía Nacional que no le permitían a la policía actuar, ahora, esos temas de procedimientos van a cambiar”, agregó.

Con la colaboración del José Garibaldi, periodista de Telemetro Reporta.